Синєгубов доручив прискорити темпи розмінування Циркунів

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголосив на нараді з керівництвом ГУ ДСНС у Харківській області та профільними службами.

Село Циркуни відібрали для пілотного проєкту комплексного відновлення за принципом «краще, ніж було».

«Маємо чітке завдання від Президента України щодо цього населеного пункту. Тож необхідно пришвидшувати процес фіксації руйнувань та забезпечити доступ профільних служб до приватних домоволодінь з метою їхнього розмінування», – постановив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, на Харківщині за останній тиждень піротехнічні підрозділи розмінували понад 126 га території. Виявили та знешкодили 1732 вибухонебезпечних предмети.

Агентство Телевидения Новости