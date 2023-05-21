ДСНС ліквідували 20 пожеж

Протягом доби з 20 по 21 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 34 оперативних виїздів, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 були спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

10 – для надання допомоги населенню;

1 – чергування;

2 – інші виїзди.

20 травня вдень під обстрілами опинилося місто Куп’янськ. Ворог поцілив у місцеве приватне підприємство, внаслідок чого загорілися будівля підприємства, а також трава, залишки будівельного сміття, вторинна сировина та щепка на відкритій території. Загальна площа пожежі склала понад 800 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. Загиблих не виявлено.В іншому місці Куп’янська снаряди влучили по приватному домоволодінню. Там горіла господарча споруда з сіном на площі 10 кв.м. Дану пожежу ліквідували місцеві до прибуття рятувальників.

О 20:20 рятувальники 44-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Куп’янська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження паркану і даху приватного житлового будинку.

Агентство Телевидения Новости