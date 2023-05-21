Собака прикордонників допомогла відшукати зниклу дитину

Про зникнення дитини з с. Липецьке Подільського району до Районного управління Нацполіції повідомили батьки.

Пошук малолітньої дитини тривав протягом п’яти годин. До пошуку було вирішено залучити досвідчену прикордонну розшукову собаку Герду.

Вона швидко взяла слід зниклого і повела пошуковців у правильному напрямку. Однак дитину через густий очерет побачили не одразу. До того ж хлопчика довелося діставати з болота, в якому він застряг.

Наразі життю дитини нічого не загрожує, хлопчика передали батькам.

Джерело: ДПСУ





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