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Мінометники та аеророзвідники ліквідували осередки загарбників у Бахмуті

Мінометники та аеророзвідники ліквідували осередки загарбників у Бахмуті

Зокрема днями мінометники та аеророзвідники одного з прикордонних підрозділів ліквідували осередки загарбників у Бахмуті.

Українські захисники спостереженням з повітря встановили місце накопичення найманців країни-агресора. Ворожі сили планували перейти у наступ на цій ділянці.

Дочекавшись накопичення у руїнах певної кількості окупантів, охоронці кордонів обстріляли місцевість з мінометів.

У результаті вогневого ураження противник втратив щонайменше одну штурмову групу, орієнтовно 7 осіб знищено, ще 4 поранено.

Втративши живу силу ворог так і не розпочав атаку на цьому напрямку.

Агентство Телевидения Новости

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