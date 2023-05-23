Службовий пес ДПСУ допоміг знайти 6-річну дівчинку

Про це прикордонникам, в рамках взаємодії, повідомила поліція. Негайно на пошуки дитини від Ізмаїльського прикордонного загону був направлений кінолог з розшуковим собакою. Мати зниклої дівчинки надала для ідентифікації запаху речі дитини.

Німецька вівчарка Танго одразу взяв слід біля домоволодіння, що привів пошукову групу до берега озера Китай.

Щоб достеменно переконатись у тому, що собака взяв слід вірно, кінолог повторив пошук знову з початкової точки. Пошукові заходи поліції, прикордонників та місцевих жителів дали свій результат аж вранці. На щастя близько восьмої ранку налякану дівчинку знайшли на покинутій фермі поблизу водойми. Дитина була вся мокра. Ймовірно вона заходила в озеро, куди двічі приводив службовий собака прикордонників.

Мати дівчинки, місцева жителька, помітила її зникнення вчора близько восьмої години вечора. Спочатку вона сама намагалася знайти доньку та її зусилля виявилися марними. Потім вона про зникнення дитини сповістила старосту села, а той, в свою чергу – правоохоронців.

Після огляду медиків, дівчинку передали матері. Наразі здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Агентство Телевидения Новости