Поліцейські зафіксували 4 факти розпиття алкогольних напоїв неповнолітніми у Харкові

Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області провели профілактичні рейди щодо запобігання вживання неповнолітніми алкогольних напоїв. Під час патрулювання території, прилеглої до одного з торговельно-розважальних центрів поліцейські виявили факти вживання алкогольних напоїв чотирма підлітками віком від 13 до 16 років. Неповнолітніх разом з батьками запросили до територіального відділу поліції. Працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди з учасниками подій. Складено п’ять протоколів про адміністративні правопорушення.

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