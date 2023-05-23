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Поліцейські зафіксували 4 факти розпиття алкогольних напоїв неповнолітніми у Харкові

Поліцейські зафіксували 4 факти розпиття алкогольних напоїв неповнолітніми у Харкові

   Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області провели профілактичні рейди щодо запобігання вживання неповнолітніми алкогольних напоїв.    Під час патрулювання території, прилеглої до одного з торговельно-розважальних центрів поліцейські виявили факти вживання алкогольних напоїв  чотирма підлітками віком від 13 до 16 років.   Неповнолітніх разом з батьками запросили до територіального відділу поліції. Працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди з учасниками подій.   Складено п’ять протоколів про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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