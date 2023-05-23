Фотозвіт з обстрілів Харківщини: є поранені

Куп’янськ та Вовчанськ залишаються під постійними ворожими обстрілами: є поранені

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 19:00 22 травня російські військові з РСЗВ вчергове обстріляли м. Куп‘янськ. Правоохоронці задокументували пошкодження та руйнувань житлових будинків містян.

Отримав поранення 45-річний цивільний чоловік, його госпіталізовано до лікарні.

23 травня близько 12:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ: з травмами дл лікарні направлено 33-річного мирного мешканця.

Наслідки збройної агресії рф зафіксували прокурори спільно зі слідчими поліції.

Агентство Телевидения Новости