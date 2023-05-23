«єВідновлення»: харків’яни можуть отримати компенсацію за програмою

У Харкові почала працювати програма «єВідновлення», завдяки якій містяни можуть отримати грошову компенсацію на ремонт пошкодженого житла.Як повідомив сьогодні, 23 травня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, відповідні комісії вже сформовані та починається робота з урядом.

Мер нагадав, що торік у Харкові відновили 200 багатоповерхівок, а зараз ремонтують 50. На ці цілі залучаються кошти бюджету територіальної громади та субвенції від Офісу Президента.

«Крім того, залучаємо іноземних інвесторів. Ці питання обговорювалися під час мого відрядження до США. Також була ефективна розмова з послом Австрії. Крім того, ми підписали меморандум з Лютеранською федерацією, і вони також братимуть участь у відновленні Харкова. Так, Харків зазнав масштабних руйнувань, але ми шукаємо інвесторів, шукаємо власні кошти, щоб якнайшвидше відновити місто», – зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що 10 травня в Україні стартувала програма «єВідновлення», розрахована на тих, чиє житло зазнало незначних пошкоджень від обстрілів та підлягає відновленню. Йдеться про ремонт дахів, заміну вікон та дверей. Програма поширюється на ремонт квартир, приватних будинків та кімнат у гуртожитках. У її рамках можна отримати до 200 тис. грн на будівельні матеріали або послуги підрядників, які беруть участь у програмі.

Агентство Телевидения Новости