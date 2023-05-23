Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:17
Просмотров: 72

Котельні та теплові пункти відновлюють у Харкові

Котельні та теплові пункти відновлюють у Харкові

У місті Харкові активно готуються до нового опалювального сезону.Як повідомив сьогодні, 23 травня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, у рамках підготовки в місті відновлюють котельні, тепломережі, центральні теплові пункти.

«Крім того, ми встановлюємо модульні котельні, які обслуговуватимуть, зокрема, і Північну Салтівку. Вони обладнані генераторами, які у випадку блекауту забезпечать безперебійну подачу тепла, гарячої води та електроенергії в мікрорайони міста Харкова», – повідомив мер.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 