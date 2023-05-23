Котельні та теплові пункти відновлюють у Харкові

У місті Харкові активно готуються до нового опалювального сезону.Як повідомив сьогодні, 23 травня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, у рамках підготовки в місті відновлюють котельні, тепломережі, центральні теплові пункти.

«Крім того, ми встановлюємо модульні котельні, які обслуговуватимуть, зокрема, і Північну Салтівку. Вони обладнані генераторами, які у випадку блекауту забезпечать безперебійну подачу тепла, гарячої води та електроенергії в мікрорайони міста Харкова», – повідомив мер.

Агентство Телевидения Новости