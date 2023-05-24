Понад 4000 заявок по програмі єВідновлення подали жителі Харківщини

Про це йшлося на апаратній нараді під головуванням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Наразі в Харківській області до Державного реєстру майна, пошкодженого внаслідок російської військової агресії, внесено 15354 об’єкти. Робота з наповнення переліку проводиться у 45 громадах Харківської області.

«Необхідно прискорюватись по цим напрямкам. Голови районних військових адміністрацій особливо найбільш постраждалих частин області мають тримати це питання на особистому контролі», – доручив Олег Синєгубов.

Зокрема, через додаток «Дія» або Центри надання адмінпослуг жителі Харківщини подали майже 87,5 тисячі повідомлень про пошкодження майна. На виплату компенсацій подано 4059 заявок, повідомив директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської ОВА Антон Коротовських.

«На сьогодні Куп’янською, Барвінківською, Харківською, Солоницівською, Донецькою, Чкаловською та Старовірівською громадами вже створені та повністю функціонують комісії щодо надання компенсації за пошкоджене майно», – зазначив Антон Коротовських.

Агентство Телевидения Новости