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Прикордонники приземлили повітряного корегувальника окупантів

Прикордонники приземлили повітряного корегувальника окупантів

Учора на Луганщині антидроновий розрахунок прикордонного підрозділу «вполював» один з розвідувальних безпілотників російсько-окупаційних військ. Так, за допомогою повітряного шпигуна загарбники здійснювали розвідку й корегування вогню артилерію по позиціях українських захисників. Зупинив розвідувальний політ ворожого коптера «постріл» прикордонників з антидронової рушниці. У результаті порушення каналів управління дрон впав. Наразі, пошкоджений від падіння, БПЛА перебуває у недоступній місцевості.

Агентство Телевидения Новости

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