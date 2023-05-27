Триває чотириста п’ятдесята восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.Російська федерація, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну.

Ворог нехтує Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.Загалом протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей.

Протягом цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Заруцьке, Глухів, Бунякине, Катеринівка, Ободи, Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове Харківської області.

Більше у Генштабі ЗСУ

Агентство Телевидения Новости