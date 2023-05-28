Оголошено підозри 2 поплічникам окупантів, які організували вивезення української сільгосппродукції до рф

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом особам за фактами пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Прокуратура та СБУ встановили двох пристосуванців, які з власної ініціативи «будували бізнес» під час окупації Харківщини.

Перший підозрюваний — 56-річний чоловік, мешканець смт Борова, що на Ізюмщині. Так, перебуваючи у селі Підлиман Ізюмського району, яке на той момент було захоплено, він подзвонив власнику фермерського господарства, який виїхав на територію, підконтрольну Україні. Підозрюваний запропонував останньому свої послуги щодо можливості здійснювати контроль за фермерським господарством нібито з метою «врятувати підприємство». Господар погодився на пропозицію.

У свою чергу, у липні минулого року 56-річний чоловік перереєстрував чуже фермерське господарство відповідно до вимог російського законодавства та став «директором». Згодом він отримав патент «на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения», в результаті чого вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора.

Пособник окупантів встиг вивезти зі складських приміщень фермерського господарства 1100 тонн насіння соняшника для продажу на території рф. Після реалізації вказаного врожаю частину отриманих грошових коштів він привласнив, а частину передав представникам збройних формувань держави-агресора.

Крім того, «директор» надав приміщення підприємства для ремонту військової техніки зс рф.

Інша підозрювана — 34-річна мешканка смт Ківшарівка Куп’янського району, яка до початку повномасштабного вторгнення працювала у м. Куп’янськ лаборанткою на одному з агропідприємств. Проте під час окупації вона вирішила отримати «кар‘єрний зріст». Жінка добровільно, отримавши «погодження» від представників окупаційної адміністрації, стала директором цього агропідприємства.

Так, підозрювана спочатку отримала патент «на торгову діяльність, сферу громадського харчування, сферу обслуговування населення».

«Директорка» організувала вивіз з території вказаного підприємства понад 200 тис. кг пшениці до рф, за що отримала винагороду у сотні тисяч російських рублів.

Наприкінці серпня минулого року підозрювана як «директорка» підприємства уклала договір з так званим «Государственным предприятиям «Купянская железная дорога» на подачу залізничних вагонів для здійснення вивезення сільськогосподарських культур на територію рф.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости