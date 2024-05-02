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У Харкові заочно судитимуть одну з керівниць окупаційного «управління пенсійного фонду»

У Харкові заочно судитимуть одну з керівниць окупаційного «управління пенсійного фонду»

Під час окупації Куп’янщини 47-річна місцева жителька добровільно вирішила працювати на ворога. У серпні 2022 року жінка погодилась на пропозицію російських загарбників та обійняла посаду «и. о. заместителя начальника Управления пенсионного фонда Харьковской области».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка координувала роботу «управління» окупаційного органу, відповідала за організацію роботи з обробки заяв від місцевих мешканців для подальшої виплати так званої «матеріальної допомоги пенсіонерам» у російських рубля. Крім того, жінка надавала вказівки підлеглим працівникам щодо складання поточної звітності, формування списків особових рахунків та виплатних відомостей, а також звітувала про роботу перед вищим керівництвом.

Після деокупації поплічниця ворога втекла і наразі переховується від слідства. Її оголошено у розшук. Колаборантку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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