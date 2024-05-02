Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:38
Просмотров: 191

60-річного жителя Харківщини підозрюють в розбещенні неповнолітньої

60-річного жителя Харківщини підозрюють в розбещенні неповнолітньої

Поліцейські повідомили про підозру 60-річному раніше судимому жителю Харківщини за розбещення неповнолітньої.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

14 березня до Лозівського районного відділу поліції з відповідною заявою звернулась 42-річна жінка та повідомила про протиправні дії щодо її доньки. «Зловмисник демонстрував 15-річній дівчинці свої статеві органи», – йдеться в повідомленні поліції.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 60-річний мешканець міста Лозова. Чоловік двічі судимий за аналогічні злочини. В травні 2023 року був звільнений з місць позбавлення волі.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 