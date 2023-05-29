ДСНС ліквідували 9 пожеж

Протягом доби з 28 по 29 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожим обстрілом;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

5 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

О 17:25 рятувальники 44-ї ДРПЧ виїздили на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупаційних військ рф у с. Петропавлівка Куп’янської громади. На території приватного домоволодіння горіли 2 господарчі споруди на площі 60 кв.м. Працювали 2 одиниці рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС. О 18:30 пожежу вдалось приборкати.

Напередодні окупанти вдарили по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району. З метою з’ясування наслідків цього удару о 09:00 рятувальники 47-ї ДРПЧ виїхали до місця обстрілу. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження 3-х приватних осель, будинку культури та адміністративної будівлі.

Агентство Телевидения Новости