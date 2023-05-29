У Харкові невідомі стріляли з пістолета на вулиці

Патрульні затримали громадян, які, ймовірно, скоїли постріли з предмета, схожого на пістолет.

Вдень на лінію 102 небайдужий громадянин повідомив про невідомих, які на вулиці Саперній здійснювали постріли з предмета, схожого на пістолет. Патрульні відреагували миттєво: за лічені хвилини декілька екіпажів поліції прибули на місце. Оглянувши прилеглу територію, інспектори виявили та затримали схожих за описом громадян. Під час поверхневої перевірки у наплічній сумці одного з чоловіків патрульні виявили предмет, візуально схожий на пістолет.На місце прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости