На Харківщині прикордонники збили два російські дрони «Ланцет»

Протягом минулого тижня на Харківщині прикордонники бригади «Сталевий Кордон» за допомогою стрілецької зброї знищили два ворожі БпЛА типу «Ланцет».

Про це повідомили в 15 мобільному прикордонному загону «Сталевий Кордон».

За інформацією військових, ці безпілотники ворог планував застосувати для нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони України.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося про знищення прикордониками 2 FPV-дронів окупантів на Харківському напрямку: ворожі безпілотники, за допомогою яких окупанти намагались атакувати позиції прикордонників бригади «Сталевий Кордон», також вдалося збити за допомогою стрілецької зброї.

Агентство Телевидения Новости