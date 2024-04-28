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Окупанти били по Харківщині КАБами, РСЗВ, безпілотниками: поліція показала наслідки

Окупанти били по Харківщині КАБами, РСЗВ, безпілотниками: поліція показала наслідки

Упродовж доби російські військові застосували проти цивільного населення Харківщини КАБи, РСЗВ, безпілотник. На місцях влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Вовчанські Хутори. 27 квітня близько 11:20 ворожі війська завдали два удари керованим авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садка «Дзвіночок».

Борова. 27 квітня близько 11:45 відбувся ворожа керована авіабомба влучила в лісосмугу.

Білий Колодязь. 27 квітня близько 13:10 російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу водій отримав поранення та був доставлений до лікарні.

Благодатівка. 27 квітня близько 10:00 ворог з РСЗВ «Ураган» обстріляв населений пункт. Сталася пожежа, внаслідок якої пошкоджено приватне домоволодіння, господарчу споруду.

О 22:07 ворог знову обстріляв Благодатівку. Пошкоджено приватні домоволодіння. Без постраждалих.

Нечволодівка. 27 квітня близько 22:00 ворожі війська обстріляли населений пункт. Інформація про постраждалих не надходила.

Слобожанське. 27 квітня приблизно о 17:30 військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ. Без постраждалих.

Евакуаційні заходи. З території Куп’янського району евакуйовано трьох жінок. З території Дергачівського району евакуйовано 12 людей: шестеро дітей, четверо жінок, двоє чоловіків.

Агентство Телевидения Новости

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