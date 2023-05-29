У Харкові патрульні виявили 13 водіїв у стані алкогольного сп’яніння

За нічну зміну патрульні виявили 13 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння

Зокрема сьогодні вночі, на вулиці Турбогенераторній, патрульні зупинили авто Volkswagen за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3.10 проміле алкоголю в крові, що в понад 15 разів перевищує допустиму норму. Також стан алкогольного сп‘яніння водія був підтверджений висновком лікаря нарколога.На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости