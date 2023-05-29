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На Харківщині нетверезий водій влаштував перегони з поліцією

На Харківщині нетверезий водій влаштував перегони з поліцією

На Харківщині притягнули до відповідальності нетверезого водія, який влаштував перегони з поліцейськимиПравопорушник не реагував на вимоги зупинитись та намагався втекти від працівників поліції. Коли автівку нарешті зупинили, водій з ознаками алкогольного спʼяніння відмовився надати свої документи для перевірки, а також не захотів проходити медичне обстеження.Виявили підозрілий автомобіль поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області 27 травня близько 22:55 у місті Первомайський Лозівського району.Чоловіка доставили до підрозділу поліції та встановили його особу.  Порушником виявився 26-річний мешканець села Червоне Лозівського району.Поліцейські склали щодо нього адміністративні протоколи за ч.1 ст.130, ч.1 ст.122-2, ч.1 ст. 126 та ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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