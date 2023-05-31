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У Вовчанську росіяни жорстоко вбили чоловіка

У Вовчанську росіяни жорстоко вбили чоловіка

росіяни вбили цивільного чоловіка: слідчі зафіксували наслідки ворожого обстрілу міста Вовчанськ   Вдень 31 травня військові росії попередньо з реактивних систем залпового вогню здійснили обстріл населеного пункту.  В результаті не сумісні з життям травми отримав місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали приватні будинки, горіли торговельні павільйони на ринку.    На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.    Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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