У Вовчанську росіяни жорстоко вбили чоловіка

росіяни вбили цивільного чоловіка: слідчі зафіксували наслідки ворожого обстрілу міста Вовчанськ Вдень 31 травня військові росії попередньо з реактивних систем залпового вогню здійснили обстріл населеного пункту. В результаті не сумісні з життям травми отримав місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали приватні будинки, горіли торговельні павільйони на ринку. На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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