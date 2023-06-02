Іноземець намагався пришвидшити проїзд хабарем

Громадянин Молдови, який прибув в пункт пропуску «Старокозаче», запропонував прикордонникам 50 євро та 2,5 тис. грн, аби його якомога швидше оформили на виїзд з України.

Від такої пропозиції військовослужбовець ДПСУ відмовився та зафіксував даний факт на відеокамеру.

Під час з’ясування обставин надання неправомірної вигоди службовій особі було встановлено, що іноземець дарма вдавався до хитрощів, адже для законного перетину кордону мав з собою всі необхідні документи.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» повідомлено Національну поліцію.

Нетерпимість до корупції серед прикордонників дозволяє змінювати світогляд українського суспільства, будувати відомство професіоналів у правоохоронній та оборонній сферах, творити підґрунтя для повноцінної європейської інтеграції України.

Агентство Телевидения Новости