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03.06.2023 21:28
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У Харкові бабуся 3 дні знаходилась запертою у власній оселі

У Харкові бабуся 3 дні знаходилась запертою у власній оселі

Харківські патрульні допомогли літній жінці, яка стала заручницею власної оселіВчора на планшет поліцейських надійшов виклик, де заявниця розповіла, що вже три доби не може зв’язатися з літньою жінкою, за якою доглядає, а двері у квартиру зачинені та власноруч вона їх відчинити не може.

Проте майже одразу жінка скасувала виклик, аби зайвий раз не відволікати поліцейських. Однак інспектори вирішили перевірити інформацію та розібратися в ситуації на місці. Прибувши за адресою, поліцейські виявили заявницю, яка розповіла, що вхідні двері зачинені, а з середини в замку вставлений ключ. Патрульні обстежили прилеглу територію та через одне з вікон на підлозі помітили жінку, яка благала про допомогу.

Інспектори викликали бригаду швидкої та за допомогою робочого інструменту змогли відчинити двері.Зайшовши всередину, охоронці порядку виявили на підлозі жінку у безпорадному стані. Поліцейські одразу оглянули жінку, заспокоїли, вкрили ковдрою та контролювали її стан до приїзду швидкої.Медики надали жінці кваліфіковану допомогу та разом з патрульними транспортували її до карети швидкої, яка ушпиталила громадянку.

Агентство Телевидения Новости

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