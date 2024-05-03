Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 169

Одеська трагедія 2 травня – наслідок спроби рф дестабілізувати ситуацію в Україні

Одеська трагедія 2 травня – наслідок спроби рф дестабілізувати ситуацію в Україні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

2 травня 2014 року під час зіткнення проросійського «антимайдану» з українськими активістами в Одесі, загинуло 48 осіб, переважно у Будинку профспілок на Куликовому полі.

▶️ Трагічні події десятирічної давнини – наслідок спроб росії дестабілізувати ситуацію на півдні та сході України.

▶️ Бійку спровокували бойовики проросійського «Антимайдану», які напали на учасників маршу за єдність України. Першими загиблими були майданівці Ігор Іванов та Андрій Бірюков.

▶️ Пожежа в Будинку Профспілок почалася, коли сторони кидали одне в одного «коктейлями Молотова»: спалахнув бензин, який учасники «Антимайдану» планували використати для запалювальних сумішей.

▶️ Загибель великої кількості осіб – трагічний збіг обставин, а не зумисне вбивство, як стверджує російська пропаганда. Активісти одеського Майдану рятували людей з палаючої будівлі.

▶️ Щороку російська пропаганда цинічно спекулює на подіях 2 травня в Одесі. Її мета – підживлювати ненависть, підбурювати нові трагедії.

Джерело: https://t.me/spravdi/38324

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала інформатора «вагнерівців», який шпигував за військовими аеродромами на Донеччині
Сегодня 09:34    129
СБУ затримала помічника колишнього гауляйтера з Харківщини, який готував фейковий референдум рф
Сегодня 09:23    129
290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного
Сегодня 09:02    164
Протесты на оккупированных территориях
Сегодня 08:52    178
Канібал та вбивця дівчат пішли воювати до України і стали найкращими друзями.
Сегодня 08:43    162
Харківщина, 3 травня
Сегодня 08:40    124
74% IT-фахівців в Україні — чоловіки
Сегодня 08:33    103
Рашизм – це квазіідеологія, яку навʼязує своєму населенню тоталітарний режим рф
Сегодня 08:23    140
армія росії виборола "бронзу" в питаннях власної ліквідації. Що показав квітень
Сегодня 08:12    131
СБУ та Національна поліція ліквідували ще 8 «схем для ухилянтів»
Сегодня 08:03    129
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 