Одеська трагедія 2 травня – наслідок спроби рф дестабілізувати ситуацію в Україні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

2 травня 2014 року під час зіткнення проросійського «антимайдану» з українськими активістами в Одесі, загинуло 48 осіб, переважно у Будинку профспілок на Куликовому полі.

▶️ Трагічні події десятирічної давнини – наслідок спроб росії дестабілізувати ситуацію на півдні та сході України.

▶️ Бійку спровокували бойовики проросійського «Антимайдану», які напали на учасників маршу за єдність України. Першими загиблими були майданівці Ігор Іванов та Андрій Бірюков.

▶️ Пожежа в Будинку Профспілок почалася, коли сторони кидали одне в одного «коктейлями Молотова»: спалахнув бензин, який учасники «Антимайдану» планували використати для запалювальних сумішей.

▶️ Загибель великої кількості осіб – трагічний збіг обставин, а не зумисне вбивство, як стверджує російська пропаганда. Активісти одеського Майдану рятували людей з палаючої будівлі.

▶️ Щороку російська пропаганда цинічно спекулює на подіях 2 травня в Одесі. Її мета – підживлювати ненависть, підбурювати нові трагедії.

Джерело: https://t.me/spravdi/38324

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