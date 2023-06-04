ЗСУ ліквідували 209940 росіян

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.06.23 were approximately:особового складу / personnel ‒ близько/ about 209940 (+470) осіб ліквідовано / persons were liquidated, танків / tanks ‒ 3837 (+8) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 7512 (+10) од, артилерійських систем / artillery systems – 3555 (+22) од, РСЗВ / MLRS – 583 (+1) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 344 (+2) од,літаків / aircraft – 313 (+0) од, гелікоптерів / helicopters – 298 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3175 (+10),крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1132 (+0),кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6305 (+16) од,спеціальна техніка / special equipment ‒ 479 (+4).

Агентство Телевидения Новости