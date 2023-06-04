ДПСУ завадили планам контрабандистів

Цієї ночі прикордонний наряд відділу «Фальків» спільно зі співробітниками оперативних підрозділів Чернівецького загону затримали поблизу державного рубежу мешканця Чернівецької області, який не пояснив мету свого перебування у прикордонні. Згодом, в ході пошукових дій на цьому напрямку, охоронці кордону виявили 10 пакунків з тютюновими виробами. 4800 пачок сигарет без марок акцизного податку України були приховані у лісовому масиві та підготовлені до незаконного переміщення до Румунії. Однак планам контрабандистів завадили прикордонники.

Виявлену контрабанду доставлено до прикордонного підрозділу та, після оформлення відповідних документів, буде передано співробітникам правоохоронних органів. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає понад 200 тисяч гривень.

Стосовно затриманого правопорушника оформлено документи щодо притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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