Автопарк ДПСУ поповнився вантажівкою-рефрижератором

Зокрема автопарк прикордонного загону поповнився автомобілем-рефрижератором VOLVO FL 280 2.

Допомога надійшла від шведського благодійного фонду Blagula Bilen за сприяння Маріупольської міської ради.

За дорученням міського голови Маріуполя Вадима Бойченка передачу автомобіля здійснив заступник міського голови Андрій Ремпель.

Варто зазначити, що від початку повномасштабної агресії російської федерації проти України Маріупольська міська рада регулярно сприяє забезпеченню 1 прикордонного загону усім необхідним для виконання завдань із захисту Батьківщини.

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