Ми стояли до останнього — прикордонник Федір

Прикордонник проходив службу на Волині та Львівщині, проте після повномасштабного вторгнення, не маючи жодних сумнівів, разом із підрозділом вирушив на схід. І хоча це був перший бойовий досвід прикордонника, з усіма завданнями він впорався.

У складі зведеного загону Федір брав участь у відбитті збройної агресії на Донеччині. У підпорядкуванні офіцера було понад 40 військовослужбовців. Бійці мужньо та стійко тримали позиції в районі Соледару та Бахмуту.

«Ситуація на фронті була важка, штурми ворога майже не припинялись. Але ми стояли до останнього. Якщо й відходили від позицій, то тільки аби зберегти життя побратимів, як керівнику це для мене було першочергово», – розповідає прикордонник.

Спільно із побратимами з окремих аеромобільних бригад прикордонник вміло здійснював маневри силами та засобами на полі бою. Офіцер, з метою відновлення тимчасово втрачених позицій, особисто очолив два штурми. Під час одного бою прикордонник отримав поранення.

«На одній із позицій поблизу Бахмуту мої бійці потрапили в оточення. Разом із трьома побратимами ми вирушили, щоб забезпечити для них «коридор». І нам це вдалося, проте коли вже відходили, неподалік «прилетіли» чотири вистріли з РПГ та розірвалась міна. Товариш на псевдо Койот допоміг мені евакуюватися, далі – шпиталь та лікування», – пригадує офіцер.

Після лікування та відновлення Федір мав змогу відвідати свою сім’ю. Зі щирими обіймами прикордонника зустріли дружина та 4-річний син Артем. Нині Федір повернувся на службу до свого підрозділу. Разом із побратимами він впевнений, що у ворога немає жодних шансів. І знає, що зробить усе, щоб його син зростав під мирним українським небом.

Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі, капітана Федора Залевського нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Агентство Телевидения Новости