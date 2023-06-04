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Ворог обстріляв Харківщину: поранення зазнала жінка 74 років

Ворог обстріляв Харківщину: поранення зазнала жінка 74 років

Протягом минулої доби обстрілів у м. Харків не зафіксовано.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, сьогодні вранці ворог вкотре масовано обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди. 

Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв.

Внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур’їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

У с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено об’єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди.

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми. 

У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, 2 приватні житлові будинки та автомобіль.

Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.

Агентство Телевидения Новости

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