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Рятувальники вивели з палаючої будівлі 10 людей, з яких 3 дитини на Харківщині

Рятувальники вивели з палаючої будівлі 10 людей, з яких 3 дитини на Харківщині

О 10:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому секторі смт. Слобожанське, Чугуївського району. У п’ятиповерховому житловому будинку з усіх віконних отворів та під’їзду йшов густий дим, полум’ям було охоплено перший поверх, вогонь перекидався на верхні поверхи. Горіла кімната квартири на площі 30 кв.м. Від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Рятувальники вивели з палаючої будівлі на свіже повітря 10 людей, з яких 3 дитини. Пожежу ліквідовано о 11:02.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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