ДСНС ліквідували 9 пожеж

Протягом доби з 03 червня по 04 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

5 – для надання допомоги населенню;

О 06:35 вогнеборці Куп’янського району виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом, до с. Петропавлівка. Снаряд влучив на територію приватних домоволодінь. Горіли господарчі споруди на площі 350 кв.м. Пожежники загасили вогонь о 10:10. Жертв та постраждалих немає.Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о 12:05 на території одного з сільськогосподарських підприємств у с. Івашки, Богодухівскього району. Її площа склала 1500 кв.м. Тут також обійшлось без жертв. Пожежу ліквідовано силами 52-ї ДПРЧ та рятувальниками Луганського гарнізону ДСНС.

Агентство Телевидения Новости