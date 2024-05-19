Новини однією строкою

● Хорватія офіційно отримала уряд на чолі з проукраїнським прем'єром.

● Израильская компания «Рафаэль» разработала комплекс борьбы с российскими комплексами ПВО С-400 и «Панцирь». Система позволяет не только ослеплять российские ПВО, но и уводить в сторону их запущенные ракеты, а также по необходимости уничтожать сами комплексы. По словам военных Израиля, подобная система уже успешно испытывается и применяется в небе Ливана и Сирии.

● МО США планирует создать новое поколение наземных и космических технологий, которые позволят защитить американскую спутниковую сеть от атак и, при необходимости, вывести из строя спутники других стран, - пишет газета The New York Times, ссылаясь на представителей Пентагона.

● Китай больше не главный торговый партнер Германии - для немцев оказались важнее поставки в США. Так, с января по март нынешнего года объемы торговли Германии с Соединенными Штатами составили 63 млрд евро, а с Китаем - 60 млрд евро, подсчитало Destatis.

● Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой определить цели на территории рф, по которым Киев может наносить удары - The Wall Street Journal. Киев также попросил Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против целей на территории рф.

● Импорт товаров в россию в марте 2024 года по стоимости сократился почти на 20% к тому же месяцу прошлого года, до $21,3 млрд, следует из данных ФТС. В первом квартале 2024 года импорт уменьшился на 9,9% в годовом выражении, до $62,9 млрд, сообщила ФТС.

● До конца мая состоится выпуск первой группы украинских лётчиков, которые в США проходили обучение на истребителях F-16.

● Европейский центральный банк (ЕЦБ) приказал всем банкам еврозоны, осуществляющим операции в россии, ускорить выход, опасаясь, что те, кто этого не сделает, могут столкнуться с карательными мерами со стороны США.

● Правительство Эстонии не разрешило преподавание на русском языке в школах и детских садах Нарвы. Правительство Эстонии на заседании в четверг отвергло просьбу города Нарва, где более 90% населения русскоговорящее, разрешить частичное преподавание в школах и воспитание в детских садах на русском языке.

● Си Цзиньпин снова отказал путину в новом контракте на российский газ.

● Из социальных сетей в Китае начали удалять публикации, демонстрирующие богатство и поклонение деньгам — The Guardian. Посты с дорогими машина и украшениями уже исчезли из Weibo и Tencent, отчитались в компаниях. Издание связывает цензуру с увеличением разрыва между богатыми и бедными в Китае.

● В Госдуме предложили ввести уроки целомудрия в школах.

● Протоирей Ткачев обвинил жителей Белгорода в том, что они плохо молятся во время обстрелов.

● Министр обороны Литвы Касчюнас объявил о поставке на Украину новой партии дронов.

● Китай, Индия и Турция резко сократили закупки российского угля.

● россиянам могут полностью запретить покупать недвижимость в Финляндии.

● Туапсинский нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен после атаки украинского беспилотника, - агентство Reuters.

● Никто не должен быть заключен в тюрьму просто за употребление или хранение марихуаны - Байден.

● Власти Шри-Ланки занялись поиском в россии сотен соотечественников, которых заманили на войну в Украине.

● На заводе «Ростеха» украли радиолокационные станции на 300 млн рублей.

● «Нас надолго не хватит». Глава «Ростеха» пожаловался, что оборонные заводы оказались на грани финансового краха. ВПК работает практически с нулевой рентабельностью, признался Сергей Чемезов.

● Правительство рф заявило о планах закупать продовольствие у талибов.

● «Ростех» переименует Superjet в «Яковлев» из-за борьбы с английскими словами.

● Пломбииир! российские производители йогуртов и сыров до конца года лишатся ключевого импортного сырья, цена может вырасти. О прекращении поставок сырья в россию объявила крупнейший производитель закваски в мире компания Chr. Hansen. Она занимает 45% российского рынка.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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