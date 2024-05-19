Чому другий похід росіян на Харків застав українців неготовими - WP

Підпис до фото, Жителям Харківщини доводиться вдруге за час війни залишати свої домівки через наступ росіян

російський наступ на північному кордоні України очікували впродовж останніх місяців, і все одно він став несподіванкою для українських вояків, що повинні були захищати цю ділянку фронту, пише американська Washington Post.

Бійці 125-тої бригади територіальної оборони, які прикривали 27-кілометрову лінію фронту у Харківській області, щоденно стежили з безпілотників, як росіяни накопичують сили для атаки. Але вранці 10 травня бригада втратила всю відеотрансляцію з дронів через російське радіоелектронне глушіння. Вперше за час війни термінали Starlink повністю не спрацювали.

"У певний момент ми стали повністю сліпими", - розповів WP 53-річний оператор дронів із позивним "Артист".

"Це було найбільшою проблемою, бо ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали лише через рації та телефони, там, де вони все е працювали", - розповів український військовий WP. А от зв'язок із дронами "просто зник".

▶ ️Проблеми українців, переваги росіян

За кілька днів росіянам вдалося вдруге за час війни захопити території вздовж кордону, - вони скористувалися моментом, коли українські сили були вразливими.

WP називає кілька причин цієї вразливості.

Це і затримка зі схваленням американського допомогового пакету у Конгресі, через яку боєприпаси та засоби ППО були надані Україні на пів року пізніше, ніж могли б. Через це по всій лінії фронту українські бійці часто не могли відповідати вогнем у відповідь на російські обстріли їхніх позицій.

Це і повільна мобілізація, хоча на фронті вже давно скаржаться на брак вояків та виснаженість тих, хто воює. Так на певних ділянках фронту стало критично не вистачати солдатів.

Але останні успіхи росії пов’язані не лише із проблемами з української сторони, пише WP.

Загалом, навіть українські вояки визнають, що їхній противник став кмітливішим і краще пристосувався до війни, особливо що стосується технічних засобів радіоелектронної боротьби. І це різко відрізняється від першого року російського вторгнення, коли помилки і самовпевненість дозволили українським силам втримати ключові міста і навіть визволити значні території під час успішного контрнаступу.

▶ ️Чому українці копали укріплення лопатами вночі

Новий наступ росіян на Харківщині і на Донбасі порушили питання про життєздатність української оборони. І йдеться вже не про те, чи може Київ виконати свою обіцянку викинути окупантів зі своєї території, а про те, чи зможуть росіяни вже зовсім скоро подолати українські сили і захопити ще більше території.

російський наступ на Харківщині змусив Україну переспрямувати резерви на північ, а це потенційно послаблює інші ділянки фронту.

Оператор дронів "Артист" із 125 бригади каже, що навіть коли українські сили вже бачили, як росіяни накопичують війська на харківському напрямку, вони не змогли побудувати ефективні оборонні укріплення.

Натомість російська система протитанкових укріплень "зуби дракона", мінування та бетонованих окопів довела свою ефективність під час невдалого українського контрнаступу минулого літа.

У квітні український президент Володимир Зеленський навіть проінспектував будівництво оборонних укріплень на Харківщині. Але "Артист" та інші вояки, чиї підрозділи розташовані у тому районі кажуть, що кожного разу, як українські сили намагалися укріпити оборону, росіяни, використовуючи розвідувальні дрони, спостерігали за їхніми діями і скеровували вогонь на них.

Екскаватори та інша техніка, потрібна для будівництва укріплень, не використовувалася, бо її легко могли знищити росіяни. А щоб завдати ударів у відповідь, українським силам бракувало снарядів – переважно через зволікання із американською допомогою.

Українці також були обмежені у своїх діях забороною Білого дому на використання американської зброї для завдання ударів по росії, попри те, що всі удари, які завдавала росія, відбувалися з її території. Тому українці копали укріплення лопатами вночі.

"Грунт тут є дуже важким, і копати його може лише техніка, так само, як і заливати бетонні укріплення, - розповів український військовий з позивним "Артист" WP, - Понад пів року було втрачено, бо ми не могли цього зробити".

▶ ️Що далі?

Як пише американське видання, масштаб та цілі нового російського наступу на Харків залишаються неясними. Але експерти вважають, що про захоплення міста зараз не йдеться, серед іншого й через те, що і у росіян бракує живої сили попри підвищення забезпеченння та бонусів для контрактників до 10 тисяч доларів на місяць, що у 15 разів вище середньої зарплатні в росії.

Утім, це може бути першою фазою більшого плану і створення "буферної зони" довкола російського Бєлгорода. Останнє підтвердив і російський президент путін під час візиту до Китаю, заявивши, що планів взяти Харків поки немає.

Оглядачі, яких цитує WP, також звертають увагу на те, що українцям доводиться перекидати на харківський напрямок резерви з Донеччини та Луганщини, тоді як росіяни задіюють у наступі на Харків нові підрозділи.

Вони також дещо модернізували тактику, яку використовували рік тому при захопленні Бахмута. Зараз росіяни атакують групами у 15-20 осіб і швидко просуваються.

Крім того, росіяни активно використовують керовані авіабомби, інколи вагою у пів тонни, які скидають на українські позиції кожні 15-20 хвилин. На відміну від ракет ці бомби не може перехопити ППО. І саме тому очікування від прибуття західних винищувачів F-16 є такими високими.

Поки ж що українцям доводиться змінювати свої позиції щонайменше на 300 метрів по кілька разів на день, адже після того, як їх засікли російські дрони, атака керованими бомбами фактично є неминучою, а перед нею весь зв'язок подавляють російські РЕБ.

"Вони спробують дійти так далеко, як можуть, поки їх не зупинять, - розповів WP ще один український вояк із позивним "Навігатор". – А коли вони окопаються, це будуть бетонні укріплення, а ми знаємо, що їх вони роблять дуже добре. Вони дуже швидко будуть свої оборонні лінії. Тож нам треба зробити усе, що можемо, аби запобігти цьому".

Джерело: bbc.com

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