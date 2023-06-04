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У Новобаварському районі Харкова замінять велику ділянку тепломагістралі

У Новобаварському районі Харкова замінять велику ділянку тепломагістралі

КП «Харківські теплові мережі» в понеділок, 5 червня, починає планові роботи з заміни 300 м магістрального трубопроводу діаметром 600 мм у Новобаварському районі.

Як повідомили на підприємстві, під проїжджою частиною в районі Григорівського шосе старі труби повністю демонтують і замінять на попередньо ізольовані.«Це планові роботи, які дозволять забезпечити стабільність роботи тепломереж на цій ділянці магістралі під час опалювального сезону», – зазначили в ХТМ.

Агентство Телевидения Новости

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