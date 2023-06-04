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Прикордонники знищили ворожі ударні дрони

Прикордонники знищили ворожі ударні дрони

Щільним вогнем із наявного озброєння військовослужбовці знешкодили один смертоносний шахед у небі над Чернігівщиною та ще один над Сумщиною.

Також наразі тривають пошукові заходи можливого місця падіння третього безпілотника, який попередньо зазнав вогневого ураження та упав у лісосмузі, пролетівши ще кілька сотень метрів.

Дрони-камікадзе іранського виробництва, які використовує російська армія задля атак на територію України, несуть приблизно 40 кілограмів вибухівки і літають зі швидкістю в середньому 180 км/год. Вони спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків.

Розпізнати наближення дрона Shahed-136 можна за характерним звуком під час польоту – коли вони наближаються, їхній мотор видає гучний звук, схожий на роботу двигуна мопеда.

Тож під час повітряної тривоги просимо всіх проходити до укриттів!

Агентство Телевидения Новости

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