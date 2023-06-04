Розпочалася чотириста шістдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.Минулої доби противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою «Іскандер-К» влучив по передмістю Дніпра – пошкоджено двохповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб зазнало поранень середнього та важкого ступеня тяжкості, серед них є діти. Крім того, ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гатище Харківська область. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай, Дмитрівка Чернігівської області; Атинське, Безсалівка, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаударів у районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

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