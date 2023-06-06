Ракетні удари по Харкову та обстріли ще 29 населених пунктів: доба на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 червня. 468 доба війни.

Цієї ночі російська федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет: усі вони були знищені в повітрі.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось більш як 40 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харків, застосувавши 3 ракети типу С-300. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Огірцеве та Гатище Харківської області. Під мінометними та артобстрілами перебували: Басове, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук’янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев’яківка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Минулої доби нашими захисниками було знищено 10 ворожих розвідувальний БпЛА та 6 ударних, різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще 4 важливих цілі.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости