«Гвардія наступу»: як проходять тренування бійців

На Харківщині проходять навчання та бойове злагодження бійці штурмових підрозділів бригади «Спартан»: на тренуванні нацгвардійці відпрацьовують тактику ведення бою, вогневу підготовку та тактичну медицину.

Як проходять заняття – показали у Східному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ України.

Заняття починаються зі смуги перешкод, саме це допомагає визначити витривалість бійців та покращити фізичну підготовку особового складу. Бійці долають перешкоди парами, в першу чергу, тренуючи злагодженість у своїх діях та зазначають, що саме командою можна досягти результатів у бойових умовах.

Один з тих, хто проходить тренування, гвардієць на псевдо «Сєдой». До повномасштабного вторгнення бойового досвіду не мав, лише проходив строкову службу та згодом підписав резервний контракт. З перших днів російської окупації вже стояв на захисті України.

«Сєдой», нацгвардієць

До війська потрапив одразу 24 лютого 2022 року, о шостій ранку була команда про бойову готовність і прибуття до військової частини, виконував службово-бойові завдання на блокпостах, виявляли диверсійно-розвідувальні групи противника та затримували колаборантів. До бригади «Спартан» перевівся в березні цього року.

Боєць ділиться, що відсутність бойового досвіду він компенсує своє мотивацією, яка надає йому сили.

«Сєдой», нацгвардієць

Я хочу звільнити всі наші території, вийти на кордони, закінчити цю війну. Щоб наступні покоління, мої діти не побачили те, що зараз бачимо ми.

Також, зараз проходить навчання військовослужбовець з позивним «Барні». Хлопець розповідає, що усі вправи занять вкрай необхідні для вдалого виконання бойових завдань, і що саме в комплексі все запам’ятовується найкраще.

«Барні», нацгвардієць

На полігоні проходять тренування з тактичної підготовки в групах, «двійках», «трійках», відділенням, медична підготовка, вправи з топографії, були навчальні стрільби, відпрацювання ближнього бою з противником, швидке зведення мушки та цілі, максимальна готовність з точним веденням вогню і попадання в ціль. Також проходили смугу перешкод з метою покращення якості фізичної підготовки особового складу.

Командир роти Павло розповідає, що всі бійці незважаючи на свій різний вік та початковий рівень підготовки прагнуть показати гідний результат під час навчання, бо всі об’єднанні однією метою – вільна Україна.

Павло, нацгвардієць

Бійці підготовлені, я вважаю, на вісімдесят відсотків, бо кожного дня проходять різні види занять. Найголовніше – це тактична та вогнева підготовка, щоб військовослужбовці розуміли як і що їм робити на полі бою.

За словами командира роти, загалом підготовка триває до трьох місяців і як тільки бійці будуть готові, то вже перейдуть до виконання бойових завдань.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ.

Агентство Телевидения Новости