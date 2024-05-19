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Польща укріплює східний кордон − на це виділили 10 мільярдів злотих

Польща укріплює східний кордон − на це виділили 10 мільярдів злотих

Фото ілюстративне

Польща інвестує в безпеку, передусім в безпеку східного кордону, 10 мільярдів злотих. Цей план національної оборони «Східний Щит» сьогодні представив премʼєр Польщі у Кракові під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці битви під Монте-Кассіно.

«Починаємо великий проєкт будівництва безпечного кордону, зокрема, системи фортифікацій, а також облаштування території, які призведуть до того, що кордон не зможуть перетнути потенційні вороги. Ці 10 мільярдів злотих ми вже задіяли, почали роботи, щоб польський кордон був безпечний в мирний час і щоб противник не зміг його подолати в час війни», − сказав Дональд Туск.

За словами польського премʼєра, система фортифікацій, зміцнень і модернізації 400 кілометрів кордону з росією і Білоруссю буде елементом відлякування і стратегією «відбиття» («відсунення») війни від польського кордону.

У березні Варшава заявила про посилення присутності військ на сході країни у прикордонних із Білоруссю та росією, а також Литвою та Україною районах.

Від початку російського повномасштабного вторгнення уже кілька разів ракети, якими рф атакувала Україну, заходили в повітряний простір Польщі − країна-члена НАТО.

Джерело: radiosvoboda.org

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