Харківські рятувальники отримали три спецавтомобілі з Шотландії

Напередодні шотландські волонтери з асоціації SERA передали Харківському гарнізону ДСНС дві пожежні автоцистерни Scania та позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області

SERA – це шотландська асоціація, яка керується виключно волонтерами з основною метою розширення можливостей та оснащення служб екстреної допомоги в таких країнах, як Молдова, Україна, Румунія та Сербія, необхідним обладнанням для порятунку життя та навчанням. Вони збирають, переобладнують вживане пожежне обладнання та дарують його пожежним службам за кордоном разом із професійним навчанням.

Автомобілі Scania відрізняються своєю надійністю та ефективністю. Вони укомплектовані протипожежним та спеціальним обладнанням і спорядженням та до останнього перебувала на озброєнні у вогнеборців Великобританії. Мають цистерну на 1800 літрів води та потужний відцентровий водяний насос Godiva Fire Pumps.

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