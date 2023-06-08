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Як залучити кошти з Фонду ліквідації ?

Як залучити кошти з Фонду ліквідації ?

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціює онлайн зустріч з представниками громад.

Мета – детальне роз’яснення механізму підготовки та надання звернень про виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (Фонд ліквідації).

Міністерство відновлення отримало чимало запитів щодо роз’яснення механізму подачі звернень, а також вимог до підготовки проєктів та визначення пріоритезації. Тому під час зустрічі будуть детально розглянуті наступні питання:

– основні напрямки проєктів та робіт, які передбачають фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації;

– принципи та вимоги до підготовки звернень на отримання фінансування;

– механізм опрацювання звернень;

– ключові принципи відбору проєктів тощо.

Зустріч з представниками громад буде відбуватись в режимі онлайн із використанням платформи Zoom 14 червня. Початок о 14:00. Тривалість – 60 хвилин.

Реєстрація обов’язкова за посиланням

Посилання на зустріч буде надіслана після реєстрації.

Агентство Телевидения Новости

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