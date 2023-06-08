Як залучити кошти з Фонду ліквідації ?
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціює онлайн зустріч з представниками громад.
Мета – детальне роз’яснення механізму підготовки та надання звернень про виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (Фонд ліквідації).
Міністерство відновлення отримало чимало запитів щодо роз’яснення механізму подачі звернень, а також вимог до підготовки проєктів та визначення пріоритезації. Тому під час зустрічі будуть детально розглянуті наступні питання:
– основні напрямки проєктів та робіт, які передбачають фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації;
– принципи та вимоги до підготовки звернень на отримання фінансування;
– механізм опрацювання звернень;
– ключові принципи відбору проєктів тощо.
Зустріч з представниками громад буде відбуватись в режимі онлайн із використанням платформи Zoom 14 червня. Початок о 14:00. Тривалість – 60 хвилин.
Реєстрація обов’язкова за посиланням
Посилання на зустріч буде надіслана після реєстрації.