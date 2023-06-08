На українсько-польському кордоні активно служить собака Фоксі

Фокстер’єр Фоксі несе службу на українсько-польському кордоні разом із прикордонником Валерієм.Собака натренований на пошук зброї, набоїв та вибухових речовин. Упродовж семи років пильно шукає цього роду предмети в легкових, вантажних автомобілях, автобусах та потягах. І має непоганий результат. Упродовж кількох останніх років собака допоміг прикордонникам виявити дев’ять одиниць зброї, майже півсотні набоїв та тричі знаходив вибухові речовини. А ще чотирилапий разом зі своїм господарем двічі побував у зоні проведення АТО/ООС, де також долучився до пошуку небезпечних предметів.

Фоксі мисливської породи, тому встигає поганяти птахів та котів, які часом трапляються на шляхах міжнародного сполучення. Безстрашного малого не лякають навіть більші за нього чотирилапі – задирається й з ними.

Попри свою гіперенергійність та грайливість, до прикордонної служби Фоксі «ставиться» дуже відповідально. Ретельно вишукує заборонені предмети та повідомляє про знахідку напарника-кінолога.

Валерій та Фоксі – надійний прикордонний тандем.

Агентство Телевидения Новости