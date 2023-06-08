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Волонтери подарували ДПСУ пікап

Волонтери подарували ДПСУ пікап

Автопарк прикордонного загону поповнив автомобіль Nissan Navara. Допомога надійшла від Чемеровецької територіальної громади Хмельницької області.

Після початку повномасштабної війни росії проти України це далеко не перша така допомога від місцевих органів влади територіальних громад.

Завдяки патріотичним та небайдужим громадянам і громадам прикордонники суттєво підвищують свій рівень забезпеченості майном, технікою, що значно підвищує якість виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності нашої  Батьківщини.

Агентство Телевидения Новости

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