Харківське кладовище “Сосни” відкриється 5 червня

На міському кладовищі «Сосни», вхід на яке був відкритий 5 червня, тривають роботи з благоустрою.

У КП «Заповіт» повідомили, що комунальники косять траву, вивозять сміття, видаляють сухостійні дерева та чагарники, фарбують лавки та паркан. Також невдовзі на цвинтарі замінять вхідні ворота, відремонтують огорожу та видалять аварійні дерева, пошкоджені під час артилерійських обстрілів. Крім того, комунальники впорядковують територію п’яти інших міських цвинтарів.«Ще раз нагадуємо про те, що не треба забувати про безпеку. При виявленні будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не потрібно брати його в руки або намагатися пересунути: необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про це в поліцію та в адміністрацію кладовища», – зазначили там.

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