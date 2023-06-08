Понад 700 гаджетів отримали діти 4 громад Харківщини

Хромбуки та планшети надійшли за сприяння ЮНІСЕФ та Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова цього тижня передали понад 700 девайсів школярам Вільхуватської, Курилівської, Куньєвської та Оскільської громад. Дякуємо партнерам за допомогу дітям Харківщини. За понад 15 місяців війни наші учні та вчителі показали, що вони готові навчатися та навчати попри будь-які перешкоди. Тому дуже важливо підтримати їх у цей непростий час», – розповіла Віта Ковальська.

Загалом до області планується спрямувати приблизно 5000 гаджетів. Розподіл ноутбуків та планшетів триває, зокрема, найближчим часом їх доставлять для школярів Савинської та Ізюмської громад.

Агентство Телевидения Новости