282 гектари території розмінували в Харківській області

З 1 до 7 червня включно сапери провели розмінування 71 га сільгоспугідь, а також обстежили 11,4 км ділянок автодоріг, 470 м газопроводів, 1,5 км водопроводів, 3,4 км залізничних колій та 27 об’єктів.

Як повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, протягом тижня було знищено 1954 вибухонебезпечні предмети та розміновано 282 га території.

Упродовж тижня підрозділи вибухотехніків залучали 419 разів.

За цей період сапери перевірили майже 71 км ліній електропередач. Підключили до електромережі 997 абонентів.

Зокрема, 7 червня в регіоні провели розмінування 28,7 га території, 10 га сільськогосподарських угідь і 3,2 км автодоріг. Також обстежили майже 14 км ліній електропередач і 3 об’єкти. Фахівці знищили 410 вибухонебезпечних предметів. Упродовж дня світло повернули 157 споживачам.

Агентство Телевидения Новости