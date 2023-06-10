Ворог обстріляв Харківщину: є поранені та загиблий

Впродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

Вночі ворог завдав атаки, використавши більш як 10 БПЛА, по території Богодухівського та Куп’янського районів. Зайнялися пожежі. Загинув чоловік 29 років, зазнав поранення 39-річний чоловік.

У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу дістав поранень 48-річний чоловік.

По селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою «Калібр». Зафіксовано влучання в землю. Масштабних руйнувань та постраждалих не було.

У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор.

У селі Глушківка Куп’янського району, внаслідок обстрілів зайнялася лісова пожежа.

У місті Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.

Агентство Телевидения Новости