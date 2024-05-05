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В найближчі два місяці втрати рф у війні проти України будуть більшими через наступальні операції
Розвідувальний огляд Міноборони Британії:
У квітні 2024 року середня щоденна кількість російських втрат (вбитими і пораненими) знаходилась на рівні 899.
Загальне число російських втрат з початку вторгнення складає понад 465 тисяч.
У відомстві стверджують, що росія адаптувала свою армію до виснажливого типу ведення війни, який більше покладається на кількість, а не якість.
"Це покладання на кількість майже напевно продовжуватиметься протягом війни і матиме довготривалі наслідки для російської армії", — йдеться в огляді.
Джерело: https://t.me/znua_live/146733