На Харківщині за добу перевірили 65 підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді

Поліцейські отримали 1222 звернення від мешканців Харківщини за добу.

За інформацією пресслужби ГУНП в Харківській області, за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 65 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 5200 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 чоловіків у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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